Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис поблагодарила американцев за рекордную явку на выборах. Об этом она сказала в ходе своего выступления в штате Делавэр, которое транслировал телеканал CNN.

«Спасибо, что обеспечили рекордную явку на выборах, чтобы высказать своё мнение. Я знаю, что последние несколько месяцев были сложными — горе, печаль, боль, волнения, страдания. Но мы все стали свидетелями вашего мужества, вашей стойкости и щедрости вашего духа», — сказала Харрис.

Политик отметила, что американские избиратели «приветствовали новый день» для США.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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