Россиянам разрешили показывать электронный паспорт в финорганизациях

Граждане РФ смогут предъявлять паспорт в электронной форме с помощью приложения «Госуслуги» в финансовых организациях с 29 декабря. Об этом говорится в постановлении правительства, доступном на сайте официального опубликования правовых актов.

Сообщается, что документ вступил в силу еще 19 сентября, однако его второй этап должен был начаться лишь спустя 90 дней после этого.

«Второй этап <...>, в ходе которого граждане Российской Федерации вправе представлять в электронной форме с использованием мобильного приложения единого портала сведения, содержащиеся в документах, в случае, предусмотренном пунктом 5 приложения к Правилам применения мобильного приложения единого портала», — говорится в постановлении.

Отмечается, что предъявить электронный вариант удостоверения личности с портала можно будет при условии личного присутствия, а также если организация уже идентифицировала гражданина ранее.

Постановление будет реализовано в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина №675 «О представлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий».

