Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Россиянам разрешили показывать электронный паспорт в финорганизациях

Россияне смогут предъявлять электронный паспорт в финорганизациях с 29 декабря
Владимир Трефилов/РИА Новости

Граждане РФ смогут предъявлять паспорт в электронной форме с помощью приложения «Госуслуги» в финансовых организациях с 29 декабря. Об этом говорится в постановлении правительства, доступном на сайте официального опубликования правовых актов.

Сообщается, что документ вступил в силу еще 19 сентября, однако его второй этап должен был начаться лишь спустя 90 дней после этого.

«Второй этап <...>, в ходе которого граждане Российской Федерации вправе представлять в электронной форме с использованием мобильного приложения единого портала сведения, содержащиеся в документах, в случае, предусмотренном пунктом 5 приложения к Правилам применения мобильного приложения единого портала», — говорится в постановлении.

Отмечается, что предъявить электронный вариант удостоверения личности с портала можно будет при условии личного присутствия, а также если организация уже идентифицировала гражданина ранее.

Постановление будет реализовано в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина №675 «О представлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий».

Ранее эксперт Касперская назвала «Госуслуги» одной из наиболее защищенных платформ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27523201_rnd_3",
    "video_id": "record::a32640fa-5fb1-40eb-b5be-d4739de2f1d9"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+