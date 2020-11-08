Байден заявил, что будет добиваться лидерства США в мире

Демократ Джо Байден, объявивший себя победителем президентских выборов, заявил, что будет добиваться лидерства США в мире. Такое заявление он сделал в ходе обращения к нации, которое транслировал телеканал CNN.

Политик отметил, что станет добиваться этого «не только примером мощи» США, «но и мощью» примера страны.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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