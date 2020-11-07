Путин и Эрдоган обсудили Карабах

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в непризнанном Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры готовы способствовать мирному разрешению конфликта.

«Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта», — говорится в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Журналисты смогут попасть в Карабах только при наличии пропуска кабмина Армении

— В Азербайджане заявили об отсутствии у Баку военных целей на территории Армении

— Степанакерт сообщил об обстреле города из систем «Град» и «Смерч»