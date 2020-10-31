Небензя рассказал, когда СБ ООН может вернуться к обсуждению Карабаха

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что СБ ООН может вернуться к обсуждению конфликта в Нагорном Карабахе, если ситуация в регионе в ближайшее время не улучшится, передает «Интерфакс».

«Я не могу исключать, что если ситуация ухудшится, Совет вновь может вернуться к этому вопросу и рассмотреть его. В каком формате — мы решим», — сказал постпред.

По его словам, несмотря на принятые обязательства по прекращению огня, в настоящее время в Карабахе не существует каких-либо механизмов контроля за его соблюдением.

Небензя также выразил надежду, что Ереван и Баку в ближайшее время смогут добиться прекращения боев и возвращения к предметному политическому диалогу.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу регулярно подвергаются населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

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