Мурашко вышел из самоизоляции

Глава Минздрава России Михаил Мурашко вышел с самоизоляции и приступил к работе, передает ТАСС со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.

Он рассказал, что три ПЦР-теста на COVID-19 показали отрицательный результат.

Министр уже провел ряд совещаний с руководством Минздрава РФ и принял участие в ряде внешних мероприятий.

Ранее Мурашко ушел на самоизоляцию из-за положительного результата теста на коронавирус у одного из членов семьи.

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