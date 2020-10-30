Мурашко вышел из самоизоляции
Бернст Ю.
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко вышел с самоизоляции и приступил к работе, передает ТАСС со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.
Он рассказал, что три ПЦР-теста на COVID-19 показали отрицательный результат.
Министр уже провел ряд совещаний с руководством Минздрава РФ и принял участие в ряде внешних мероприятий.
Ранее Мурашко ушел на самоизоляцию из-за положительного результата теста на коронавирус у одного из членов семьи.
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