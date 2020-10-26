Путин: напряженность между Россией и НАТО угрожает Европе

Президент России Владимир Путин заявил, что напряженность в отношениях между Россией и НАТО угрожает общеевропейской безопасности. Заявление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия — НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности», — приводятся слова Путина.

Также президент России Владимир Путин подтвердил российский мораторий на развертывание в Европе РСМД наземного базирования.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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