Жителей Новороссийска и Анапы разбудили сильные подземные толчки

В районе Новороссийска и Анапы произошло землетрясение магнитудой 4,7

В районе Новороссийска и Анапы произошло землетрясение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Он уточнил, что подземные толчки были зафиксированы в 30 км от города. Эпицентр землетрясения располагался на глубине свыше 20 км.

Мэр подчеркнул, что толчки не повредили городскую инфраструктуру.

Магнитуда землетрясения составила 4,7. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, они почувствовали сильные толчки, от которых высотные дома раскачивались «как игрушки». Люди выскочили из кроватей, а некоторые даже выбежали на улицу.

9 февраля сообщалось, что у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Ранее разрушительное землетрясение в Японии спровоцировало пожары.