Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Жителей Новороссийска и Анапы разбудили сильные подземные толчки

В районе Новороссийска и Анапы произошло землетрясение магнитудой 4,7
Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В районе Новороссийска и Анапы произошло землетрясение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Он уточнил, что подземные толчки были зафиксированы в 30 км от города. Эпицентр землетрясения располагался на глубине свыше 20 км.

Мэр подчеркнул, что толчки не повредили городскую инфраструктуру.

Магнитуда землетрясения составила 4,7. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, они почувствовали сильные толчки, от которых высотные дома раскачивались «как игрушки». Люди выскочили из кроватей, а некоторые даже выбежали на улицу.

9 февраля сообщалось, что у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Ранее разрушительное землетрясение в Японии спровоцировало пожары.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!