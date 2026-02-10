Размер шрифта
Врач предупредил, что у худого человека с большим животом могут быть проблемы с печенью

Врач Карпенко: у худого человека с большим животом могут быть проблемы с печенью
CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Жировая болезнь печени встречается не только у людей с избыточной массой тела, но и у внешне худых людей с животом, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

При неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) в клетках печени происходит накопление жира (стеатоз). У части пациентов этот процесс приводит к повреждению и разрушению гепатоцитов, а на их месте образуется рубцовая ткань — это состояние известно как фиброз печени.

«Для определения ожирения врачи часто используют легко рассчитываемый показатель — индекс массы тела (ИМТ). ИМТ представляет собой соотношение роста и массы человека. Однако у этого показателя есть существенный недостаток: он не учитывает состав тела. Можно иметь нормальный ИМТ, но при этом повышенный процент жировой ткани в организме. Этот феномен известен как «skinny fat» или «худощавое ожирение». Визуально человек может выглядеть стройным, даже подтянутым, и при этом иметь избыток висцерального жира. Именно в этой группе пациентов мы также нередко выявляем жировую инфильтрацию печени (стеатоз)», — рассказал доктор.

Причина болезни кроется в неправильном питании. Избыток «пустых» калорий, содержащихся в быстрых углеводах, может приводить к избыточному накоплению жиров в печени. Это и становится причиной развития заболевания даже у людей с нормальным или пониженным индексом массы тела.

«Базовая диагностика стеатоза (накопления жира в печени) проводится с помощью УЗИ органов брюшной полости. Врач ультразвуковой диагностики видит специфические паттерны, которые указывают на наличие или отсутствие жирового гепатоза», — заключил доктор.

Ранее психолог назвал одну рабочую психологическую уловку для снижения веса.
 
