Общество

В российских школах предложили ввести уроки изящной словесности

В ОП предложили ввести факультативы по изящной словесности для детей
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

В российских школах можно было бы ввести факультативные занятия, направленные на обучение детей грамотному и эстетичному выражению мыслей и чувств, избегая использования нецензурной лексики. Такое предложение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб в интервью ТАСС.

«Нам нужно рекомендовать в качестве факультатива уроки изящной словесности в школах», — заявил Гриб.

Он подчеркнул, что на этих занятиях психологи, педагоги, а также преподаватели русского языка и литературы должны объяснять, как можно заменить ненормативную лексику красивыми и выразительными словами, которыми в изобилии наполнен русский язык. По словам Гриба, важно донести до детей информацию о том, насколько деструктивным и вредным является употребление мата как для самого ребенка, так и для окружающих его людей.

Гриб предложил объединить такие уроки с факультативными занятиями по этике.

«Необходимо с самого первого класса говорить с ними о неприемлемости сквернословия. Важно показывать альтернативные варианты для замены грубых слов, развивая тем самым способность выражать свои мысли и чувства более утонченно», — заключил Гриб.

Ранее профессор Баранов высказался по поводу запрета нецензурных слов.
 
