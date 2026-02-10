Размер шрифта
СМИ рассказали об отношении Трампа к возможной аннексии Израилем Западного берега

Axios: Трамп выступает против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступает против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан. Об этом, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщил в социальной сети X журналист издания Axios Барак Равид.

По словам собеседника Равида, Трамп настроен против аннексии еврейским государством палестинских территорий. Источник отметил, что стабильный Западный берег реки Иордан обеспечивает безопасность Израиля и соответствует цели администрации США по достижению мира в регионе.

22 декабря сообщалось, что власти Израиля одобрили проект строительства 19 новых еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Таким образом, общее число новых поселений за последние несколько лет достигло 69. По словам израильского министра финансов Бецалеля Смотрича, это является рекордом.

23 марта стало известно, что израильский кабинет министров признал 13 поселенческих форпостов на Западном берегу реки Иордан населенными пунктами.

Израиль хочет достичь нового соглашения с Трампом.
 
