Общество

После коммунальной аварии в Иркутской области подали тепло в школы и 18 домов

Кобзев: в Бодайбо после аварии подали тепло в 18 домов и две школы
Пресс-служба правительства Иркутской области

В городе Бодайбо Иркутской области после коммунальной аварии, вызванной промерзанием водовода, подали тепло в 18 домов и две школы. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«Всего нарастающим итогом подключено 2 социальных объекта и 18 жилых домов, в которых проживает 265 человек, в том числе 50 детей. Это 12 многоквартирных домов, 3 ИЖС и 3 блокированной застройки», — сообщил глава региона.

Кобзев уточнил, что сотрудники экстренных служб подали центральный водовод на котельные «Мостоотряд-44» и «Мехколонна-135», что должно разгрузить работу водовозных и пожарных машин. Также, по информации главы региона, была произведена прокладка временной наземной линии от котельной «ЛЗДТ» до котельной «БМК».

Губернатор при этом подчеркнул, что для усиления электрических сетей в Бодайбо из филиала «Облкоммунэнерго» в поселке Мама отправлены две трансформаторные подстанции. Он также сообщил, что работы по ликвидации аварии продолжатся завтра.

До этого стало известно, что после аварии в Бодайбо в Иркутской области ввели режим ЧС регионального уровня. Отмечалось, что руководителем ликвидации последствий аварии в Бодайбо назначен первый замгубернатора Роман Колесов.

Ранее жители Омска остались без отопления.
 
