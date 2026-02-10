Россиянам рассказали, как рефинансировать ипотеку в 2026 году

Рефинансирование ипотеки (закрытие старого кредита за счет нового) в 2026 году может дать реальную экономию, но только если считать не номинальную ставку, а итоговую переплату с учетом всех сопутствующих расходов. Об этом «Газете.Ru» сказал генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«В ипотеке «лишние» деньги часто прячутся не только в процентах: к переплате добавляются расходы на страхование жизни и недвижимости, комиссии за обслуживание, возможные платежи за досрочное и частичное досрочное погашение, а также затраты на оценку залога, оформление документов и сопутствующие услуги, включая страхование титула и другие продукты, если они применяются. Из-за таких «невидимых» затрат реальная эффективная ставка может оказаться выше заявленной на 0,5–2 процентных пункта: условные 9% по договору в итоге превращаются в 9,5–11% по факту. По этой же причине рефинансирование в 2026 году не всегда дает выгоду автоматически», — отметил Виноградов.

Он пояснил, что экономия появляется, когда новая ставка заметно ниже текущей, а затраты на закрытие старого кредита и оформление нового не съедают разницу. Комиссии за оформление нового кредита могут составлять 0,5–3% от суммы, к этому добавляются расходы на закрытие старого кредита (0–2%), новые страховки и проверки, предупредил Виноградов. По его словам, в условиях изменчивых ставок и высоких инфляционных ожиданий в 2026 году необходимость детального расчета только усиливается: рефинансирование имеет смысл, если снижение ежемесячного платежа и общей выплаты за срок превышает сумму всех комиссий и расходов, а «точка безубыточности» по полному графику платежей достигается в обозримом сроке.

