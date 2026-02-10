Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ с 1 марта

Депутат Кошелев: крайний срок оплаты услуг ЖКХ с марта перенесут на 15-е число
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России с марта произойдет изменение сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ): крайний срок переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«С 1 марта крайний срок оплаты ЖКУ сдвигается с 10 на 15 число каждого месяца», — отметил депутат.

Кроме того, изменится и дата получения квитанций – их будут рассылать не ранее 5-го числа месяца. Депутат подчеркнул, что новые сроки будут более удобными для граждан.

По словам Кошелева, несмотря на то, что проблема общей задолженности по ЖКУ не является критичной, так как большинство граждан ответственно подходят к оплате, данные изменения важны для повышения комфорта и улучшения финансового положения населения.

«У многих граждан зарплата начисляется после 10 числа. Перенос срока оплаты с 10 на 15 число месяца позволит людям вносить платежи сразу после получения основного дохода. Это избавит от необходимости «дотягивать» до зарплаты, искать средства, чтобы оплатить квитанции, или брать в долг, что как раз и приводит к возникновению просрочек и начислению пеней», — заключил Кошелев.

Ранее в Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!