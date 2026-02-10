В Госдуме рассказали о переносе срока оплаты услуг ЖКХ с 1 марта

В России с марта произойдет изменение сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ): крайний срок переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«С 1 марта крайний срок оплаты ЖКУ сдвигается с 10 на 15 число каждого месяца», — отметил депутат.

Кроме того, изменится и дата получения квитанций – их будут рассылать не ранее 5-го числа месяца. Депутат подчеркнул, что новые сроки будут более удобными для граждан.

По словам Кошелева, несмотря на то, что проблема общей задолженности по ЖКУ не является критичной, так как большинство граждан ответственно подходят к оплате, данные изменения важны для повышения комфорта и улучшения финансового положения населения.

«У многих граждан зарплата начисляется после 10 числа. Перенос срока оплаты с 10 на 15 число месяца позволит людям вносить платежи сразу после получения основного дохода. Это избавит от необходимости «дотягивать» до зарплаты, искать средства, чтобы оплатить квитанции, или брать в долг, что как раз и приводит к возникновению просрочек и начислению пеней», — заключил Кошелев.

