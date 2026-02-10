Русский язык в Казахстане будет не «равный», а «наряду». Астана меняет формулировки конституции

Власти Казахстана скорректировали формулировку статьи проекта новой конституции, касающейся использования русского языка. Выражение «наравне с казахским» заменено на «наряду с казахским». Официальные лица уверяют, что изменение носит лишь редакционный характер и не предполагает пересмотра статуса русского языка.

О корректировке проекта Основного закона сообщил заместитель председателя конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов. По его словам, «в статье 9 новой конституции слово «тен» («равный») заменено на «катар» («наряду»)».

Нурмуханов пояснил, что правка носит редакционный и стилистический характер и направлена на обеспечение терминологического и смыслового единства текста проекта конституции на казахском и русском языках. В работе над изменениями участвовали представители правительства, парламента, администрации президента, а также лингвисты и профильные эксперты.

Власти подчеркивают, что корректировка не означает пересмотра статуса русского языка.

По их утверждению, русский язык, как и прежде, остается официальным языком, используемым в государственных органах и органах местного самоуправления наряду с казахским.

Согласно пункту 2 статьи 7 действующей конституции Республики Казахстан, русский язык официально употребляется наравне с казахским в государственных организациях и органах местного самоуправления. При этом единственным государственным языком в стране является казахский язык.

Изменение конституции

В Казахстане продолжается процесс комплексного изменения текста конституции, который в парламенте страны характеризуют как «пересмотр архитектуры государства».

Проект новой конституции Казахстана был опубликован 31 января 2026 года. В числе центральных идей новой редакции Основного закона называются развитие образования и науки, поддержка культуры и инноваций, а также защита прав граждан в цифровой среде.

Власти заявляют, что ключевые положения документа направлены на усиление «человекоцентричности» государства.

Предпосылкой для запуска реформ стали массовые протесты в январе 2022 года. Преобразования рассматриваются как часть курса на строительство «справедливого Казахстана» по формуле «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», провозглашенного президентом Касым-Жомартом Токаевым после тех событий.

Общественная дискуссия

После публикации проекта новой конституции языковая статья стала одной из наиболее обсуждаемых. Часть общественных активистов, выступающих за расширение сферы применения казахского языка, поддержала корректировку формулировки.

В то же время в русскоязычной среде высказывались опасения, что изменение может стать шагом к постепенному сокращению использования русского языка.

Официальные разъяснения сводятся к тому, что содержание нормы не изменилось, а корректировка направлена исключительно на устранение разночтений между казахской и русской версиями проекта.

Государственный советник президента Ерлан Карин, комментируя дискуссию вокруг языковой нормы, заявил, что казахский язык остается единственным государственным языком страны и его статусу ничто не угрожает. Он также призвал не допускать политизации языковой темы и сохранять общественное согласие.