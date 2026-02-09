ТАСС: СБУ засекретила сведения о строительстве укреплений в двух областях

Служба безопасности Украины (СБУ) засекретила сведения о строительстве оборонных укреплений в Сумской и Черниговской областях. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

По словам источника агентства, в июне прошлого года администрация Сумской области по государственному контракту перевела 799,057 млн гривен ($18,566 млн) в частную компанию «Украинский институт проектирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры «Дипросвязь». Но СБУ еще в апреле перевела в разряд секретных техническое задание и проект госконтракта, что не дает возможности аудиторам полноценно проверить расходование бюджетных средств.

По той же причине невозможно проверить работы в Черниговской области.

15 января стало известно, что на Украине раскрыта схема хищения бюджетных средств на закупках беспилотных летательных аппаратов и оборудования.

Ранее на Украине раскрыли схему хищения электричества на $4 млн.