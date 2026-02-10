Размер шрифта
Россияне отказываются от туров на Кубу

Интерес к Кубе у россиян снизился на 28,7% на фоне топливного кризиса
Joaquin Hernandez/ZUMA Press/Global Look Press

Из-за проблем с авиасообщением, вызванных топливным кризисом на Кубе, бронирования туров российскими путешественниками в эту страну за неделю упали на 28,7%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, транспортные компании вынуждены менять маршруты рейсов, а на самом острове наблюдаются перебои в работе отелей и автомобильного транспорта. Отмечается, что Куба оставалась последней страной Латинской Америки, с которой у России было прямое авиасообщение, и через которую туристы добирались, в частности, в Мексику и Доминиканскую Республику.

По данным «Слетать.ру», количество забронированных туров на Кубу в период с 1 по 9 февраля снизилось на 28,7% по сравнению с предыдущей неделей. OneTwoTrip сообщает о падении продаж авиабилетов в страну на 40% в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дарья Домостроева из «Интуриста» допускает временное снижение спроса на 50%, пока ситуация не стабилизируется.

Любовь Воронина (руководитель международных проектов «Слетать.ру») объясняет спад интереса к Кубе топливным кризисом в стране. В «Русском экспрессе» зафиксировали отмену заявок туристами, планировавшими поездку на Кубу. Level.Travel сообщает об единичных запросах, вызванных отменой рейсов.

Несколько тысяч российских туристов на Кубе столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за дефицита авиатоплива в республике. Также на фоне энергокризиса россиян начали выселять из отелей и предлагать другие места размещения. Причиной проблем с топливом на Кубе стала нефтяная блокада страны со стороны США. В Кремле назвали ситуацию критической.

Ранее российский турист рассказал о тяжелой ситуации в столице Кубы.
 
