Названа причина, почему зимой чаще хочется в туалет

Зимой многие замечают, что позывы к мочеиспусканию возникают чаще, чем в теплое время года. Почему так происходит и в каких случаях это является нормальной реакцией организма, а когда требует внимания врача, «Газете.Ru» рассказал уролог-андролог «СМ-Клиника» Филипп Костюнин.

По словам специалиста, в холодное время года с этим вопросом к нему обращаются особенно часто. Если человек замечает такую особенность, пугаться не стоит: в большинстве случаев это абсолютно нормальная реакция организма на холод. Чтобы понять механизм, важно разобраться, какие процессы запускаются в теле при понижении температуры окружающей среды.

«Когда человек выходит на холод, организм стремится сохранить тепло для жизненно важных органов — мозга и сердца. Для этого происходит сужение периферических сосудов в коже, руках и ногах. Этот процесс называется вазоконстрикцией и сопровождается повышением артериального давления. Почки, выполняющие функцию фильтра и участвующие в регуляции давления, получают соответствующий сигнал и начинают активнее вырабатывать мочу, чтобы снизить объем крови и нормализовать давление. В результате мочеобразование усиливается», — рассказал уролог-андролог.

Дополнительную роль, по его словам, играет и рефлекторная реакция мочевого пузыря. Низкие температуры могут вызывать непроизвольное сокращение мышц, в том числе детрузора — мышцы, выталкивающей мочу из мочевого пузыря. Из-за этого позывы в туалет ощущаются чаще и острее, даже если пузырь еще не полностью наполнен.

Еще один фактор связан с водным балансом. Зимой создается ощущение, что человек меньше потеет, однако при этом организм активно теряет влагу через дыхание и кожу. Одновременно чувство жажды выражено слабее, чем летом, поэтому жидкости употребляется меньше. В результате моча становится более концентрированной и может раздражать стенки мочевого пузыря, создавая ложное ощущение переполненности.

«Также зимой многие люди меньше двигаются и больше времени проводят сидя в тепле. Гиподинамия и застой крови в области малого таза могут влиять на функцию мочевого пузыря. Кроме того, популярные в холодное время года напитки — горячий крепкий чай, кофе, глинтвейн — обладают диуретическим эффектом и усиливают образование мочи», — добавил специалист.

Как отметил врач, учащение мочеиспускания считается нормальным, если позывы возникают преимущественно на холоде или сразу после возвращения с улицы, не сопровождаются болью или жжением, моча сохраняет обычный цвет без примеси крови, а ночные походы в туалет ограничиваются одним-двумя разами и связаны с употреблением чая, кофе или газированной воды вечером.

Поводом запланировать визит к врачу является ситуация, когда учащенное мочеиспускание сохраняется постоянно, даже в теплом помещении, сопровождается болью, резью или дискомфортом внизу живота или пояснице, когда человек регулярно встает в туалет более двух-трех раз за ночь, сталкивается с императивными позывами, которые невозможно терпеть, либо замечает помутнение мочи, кровь, неприятный запах или повышение температуры тела.

Такие симптомы могут указывать на гиперактивный мочевой пузырь, инфекцию мочевыводящих путей или другие состояния, требующие диагностики и лечения. Врач также напомнил, что зимой легко застудить органы малого таза, например, при сидении на холодной поверхности.

«Сам по себе зимний «холодовый диурез» не является заболеванием и относится к физиологическим реакциям организма. Тело адаптируется к внешним условиям и выполняет свою работу, однако важно быть внимательным к сигналам организма и своевременно обращаться за медицинской помощью», — резюмировал Костюнин.

Ранее врач рассказала, сколько раз в день должен ходить в туалет здоровый человек.