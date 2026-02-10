На Камчатке отменили режим ЧС после землетрясений

В Камчатском крае отменили режим ЧС, введенный после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля прошлого года. Об этом сообщило МЧС региона в социальной сети.

«В крае отменен режим ЧС природного характера, введенный решением главы региона в связи с сильным землетрясением, произошедшим 30 июля 2025 года», — отмечается в сообщении.

В начале февраля на Камчатке из-за извержения вулкана ввели максимальный код авиаопасности. Тогда пепел от вулкана Шивелуч поднялся на 11,5 км над уровнем моря, а шлейф протянулся на 80 км на северо-запад от исполина.

До этого на Камчатке произошло три землетрясения за один день. Притом одно из них достигло магнитуды 5,2. Эпицентр находился в 189 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 километров. Незадолго до этого сообщалось о землетрясении магнитудой 5,7 у побережья Камчатки. За час до этого у берегов полуострова зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла.