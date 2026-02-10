Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Иностранцы стали реже посещать Россию в 2025 году

Число въездов иностранцев в Россию в 2025 году снизилось на 1 млн человек
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В 2025 году число въездов иностранцев в Россию снизилось на 1 млн человек. Об этом сообщила погранслужба ФСБ в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

По данным службы, в 2025 году было зафиксировано 15,6 млн поездок иностранных граждан в РФ, что меньше, чем в 2024 году, когда число визитов превысило 16,7 млн. Наибольшее количество посещений пришлось на граждан Казахстана, Узбекистана, Китая, Киргизии и Абхазии.

Лидерами по «туризму» стали граждане Китая (834 тыс. поездок) и Саудовской Аравии (75 тыс.). Граждане Казахстана чаще всего указывали «частную поездку» в качестве цели визита. Примечательно, что в обновленной статистике отсутствуют данные о целях визита «работа» и «учеба», которые ранее фигурировали в отчетах.

Снижение числа визитов происходит на фоне ужесточения миграционной политики в России. С января 2025 года для граждан из безвизовых стран срок пребывания в РФ ограничен 90 днями в течение года (ранее – 180 дней). В феврале 2025 года был введен «реестр контролируемых лиц», в который вносят нарушителей миграционного законодательства. Попадание в этот реестр влечет за собой блокировку счетов, сим-карт и депортацию. С сентября 2025 года в Москве и Подмосковье действует система контроля местоположения мигрантов через мобильное приложение, попытки обхода которой грозят внесением в реестр и высылкой. По данным МВД, к началу 2026 года количество иностранцев в России снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом и составило 5,7 млн человек.

Ранее россияне стали чаще путешествовать за границу, увеличив турпоток на 16% в 2025 году.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!