Иностранцы стали реже посещать Россию в 2025 году

Число въездов иностранцев в Россию в 2025 году снизилось на 1 млн человек

В 2025 году число въездов иностранцев в Россию снизилось на 1 млн человек. Об этом сообщила погранслужба ФСБ в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

По данным службы, в 2025 году было зафиксировано 15,6 млн поездок иностранных граждан в РФ, что меньше, чем в 2024 году, когда число визитов превысило 16,7 млн. Наибольшее количество посещений пришлось на граждан Казахстана, Узбекистана, Китая, Киргизии и Абхазии.

Лидерами по «туризму» стали граждане Китая (834 тыс. поездок) и Саудовской Аравии (75 тыс.). Граждане Казахстана чаще всего указывали «частную поездку» в качестве цели визита. Примечательно, что в обновленной статистике отсутствуют данные о целях визита «работа» и «учеба», которые ранее фигурировали в отчетах.

Снижение числа визитов происходит на фоне ужесточения миграционной политики в России. С января 2025 года для граждан из безвизовых стран срок пребывания в РФ ограничен 90 днями в течение года (ранее – 180 дней). В феврале 2025 года был введен «реестр контролируемых лиц», в который вносят нарушителей миграционного законодательства. Попадание в этот реестр влечет за собой блокировку счетов, сим-карт и депортацию. С сентября 2025 года в Москве и Подмосковье действует система контроля местоположения мигрантов через мобильное приложение, попытки обхода которой грозят внесением в реестр и высылкой. По данным МВД, к началу 2026 года количество иностранцев в России снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом и составило 5,7 млн человек.

Ранее россияне стали чаще путешествовать за границу, увеличив турпоток на 16% в 2025 году.