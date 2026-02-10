Размер шрифта
В прокуратуре уточнили количество сошедших с рельсов вагонов в Хабаровском крае

Прокуратура: в Хабаровском крае по уточненным данным сошли с рельсов 25 вагонов
Дальневосточная транспортная прокуратура

По уточненным данным, в Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Из сошедших с рельсов вагонов 21 опрокинулся. В настоящее время задержаны два пассажирских поезда. Они вернулись в Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре.

В ведомстве подчеркнули, что транспортные прокуроры Ванино и Комсомольска-на-Амуре контролируют доставку пассажиров до места назначения и соблюдение их прав. Прокуроры координируют на вокзалах действия уполномоченных органов, для пассажиров созданы мобильные приемные.

9 февраля сообщалось, что в Хабаровском крае, между станциями сошли с рельсов десять вагонов с углем.

До этого в Забайкалье произошел аналогичный инцидент: сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем. Люди и соседний путь при сходе вагонов не пострадали. На движении пассажирских поездов он тоже не сказался.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.
 
