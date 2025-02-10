10 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

10 февраля свой праздник отмечают российские дипломаты. Также в этот день принято угощать домовых, отдавать дань уважения зернобобовым и вспоминать главного русского поэта. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 10 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 10 февраля

День дипломатического работника

День дипломатического работника – профессиональный праздник, посвященный тем, кто представляет интересы России на международной арене. Он был учрежден указом президента от 31 октября 2002 года.

Дата выбрана не случайно: 10 февраля 1549 года впервые документально упоминается Посольский приказ — первая в российской истории государственная структура, ведавшая иностранными делами. Посольский приказ стал прообразом современного министерства иностранных дел, а его сотрудники — первыми отечественными дипломатами. Они занимались ведением переговоров, заключением договоров, приемом иностранных послов и защитой интересов России за рубежом.

Однако дипломатическим контактам на Руси стали уделять внимание значительно раньше. Начиная с IX века Древнерусское государство участвовало в международных отношениях в Европе. В Константинополе, куда было отправлено русское посольство, наша страна впервые была представлена при дворе как самостоятельное государство.

Всемирный день зернобобовых

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Этот праздник отмечается 10 февраля по решению ООН. Он относительно молод: установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи в декабре 2018 года. Инициатором учреждения праздника выступило правительство Республики Буркина-Фасо в Западной Африке.

Цель праздника — подчеркнуть важность зернобобовых культур: фасоли, гороха, чечевицы, нута и люпина как источника продовольствия. На сегодняшний день в мире насчитывается более 18 тыс. видов зернобобовых растений, которые выращиваются уже более 8 тыс. лет. Эти культуры — важный источник пищи и белка.

День рождения утюга

Первое документальное упоминание об утюге датируется в России 10 февраля 1636 года. Эту запись нашли в царской книге регистрации расходов.

Родоначальник современных многофункциональных утюгов был монолитным и весил 10 кг. Позже, в XVIII веке, получили распространение духовые утюги: приборы с полостью, куда помещали раскаленные угли. В XIX веке утюги эволюционировали в газовые: при помощи металлической трубки их присоединяли к газовому баллону. Однако эта конструкция оказалась неидеальной: участились утечки газа и пожары.

В начале XX века появился спиртовой утюг — он оказался дорог и не получил широкого распространения, так как был труднодоступным для простых граждан. Наконец, в конце 1940-х годов в Советский Союз добрался электрический утюг.

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День памяти А.С. Пушкина

10 февраля 1837 года, в 37 лет, поэт Александр Пушкин умер от ранения, которое получил во время дуэли с Жоржем Дантесом. Сегодня в эту дату принято чтить память поэта.

В 2025 году специальную программу подготовил Государственный музей А.С. Пушкина в Москве. В выставочных залах пройдет пресс-показ экспозиции «Пушкиниана в изобразительном искусстве ХХ века». В это же время можно будет присоединиться к экскурсии в фондохранилище музея, которое открывается по особым датам. Гостям представят уникальные экспонаты пушкинского времени.

В 14:45 начнется минута молчания: именно в это время перестало биться сердце поэта. После этого в усадебном дворе гостей ждут на литературно-музыкальную композицию. По традиции 10 февраля Государственный музей А.С. Пушкина можно посетить бесплатно.

Международный день криббеджа

Праздник посвящен одной из старейших в мире карточных игр — криббеджу, изобретение которого приписывают родившемуся 10 февраля 1609 года английскому поэту Джону Саклингу.

В Криббедже игроки группируют карты в комбинации, чтобы набрать очки. Изначально Национальный день криббеджа учредили в США в 2017 году, а затем инициативу поддержала Британская ассоциация криббеджа. Так праздник стал международным.

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Какие праздники отмечаются 10 февраля в других странах Эритрея — День Фенкил. Праздник посвящен окончанию Второго сражения за Массауа (1990 год). Битва имела важное значение в борьбе эритрейцев за свою свободу и суверенитет.



США — День пирожного с сырным кремом. Этот любимый американцами десерт известен в разных вариациях уже несколько веков. По-настоящему массовую популярность он приобрел после первой публикации рецепта в кулинарной книге Бостонской кулинарной школы в 1906 году.



Индия — День Тедди. Праздник приурочен ко Дню святого Валентина. В Индии его начинают отмечать за несколько дней до 14 февраля. Причем у каждого дня есть своя тематика. 10 февраля принято дарить любимым плюшевых мишек.

Церковные праздники 10 февраля

День памяти преподобного Ефрема Сирина

Преподобный Ефрем Сирин, учитель покаяния, родился в начале IV века в Месопотамии в христианской семье бедных земледельцев. Родители воспитали сына в благочестии. В детстве мальчик отличался вспыльчивым, характером, часто ссорился с другими, но потом получил от Господа вразумление, направившее его на путь покаяния и спасения.

Юноша покаялся и удалился в окрестные горы, став отшельником. В 363 году преподобный Ефрем покинул пустыню и поселился в монастыре близ города Едессы. Он стал подвижником, учил язычников покаянию, вере и благочестию. Ефрем посвятил себя служению ближним, побуждал богатых оказывать помощь неимущим. На приношения верующих он построил богадельню для нищих и больных.

Праздник иконы Богородицы «Тотемская-Суморинская»

В XVI в город Тотьма в Вологодской губернии пришел преподобный Феодосий, прозванный, по месту своих подвигов, Тотемским. Жители относились к нему с благоговением. Когда Феодосий решил построить монастырь, они обратились за разрешением к царю Ивану Грозному. В 1554-м году преподобный получил грамоту на построение храма, а игумен Спасо-Прилуцкого монастыря благословил его иконой Богоматери на успешное устройство новой обители.

После смерти преподобного чудотворная икона находилась в киоте перед ракой святого в Вознесенском храме обители. В 1919 году Спасо-Суморинскую обитель закрыли, икона пропала. Но 10 мая 2002 года в Тотьму вернулся святой образ: в храме Рождества Христова была освящена воссозданная Тотемская икона. Иконописцы воссоздали ее по переснятому изображению на портере иконы преподобного Феодосия.

10 февраля Русская православная церковь также чтит память — преподобного Феодосия Тотемского (1568);

— преподобного Ефрема Новоторжского, архимандрита (1053);

— преподобного Ефрема Печерского, епископа Переяславского (ок. 1098);

— преподобного Палладия Антиохийского (Сирийского), пустынника (IV);

— преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского (VII);

— священноисповедника Феодора Богоявленского, пресвитера (1933);

— священномученика Игнатия (Садковского), епископа Скопинского;

— священномученика Владимира Пищулина, пресвитера;

— преподобномученика Варфоломея (Ратных), иеромонаха;

— мученицы Ольги Евдокимовой (1938);

— преподобноисповедника Леонтия Михайловского (Стасевича), архимандрита (1972).

Католическая церковь чтит память Святой девы Схоластики

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Христианская подвижница, святая, основательница первого женского монастыря Западной Европы была родной сестрой основателя западного монашества Бенедикта Нурсийского. В юности она разделяла аскетические идеалы брата и приняла решение посвятить жизнь Богу. Схоластика создала женскую общину, которая стала первым регулярным женским монастырем в Европе. Ее почитают как основательницу члены женских бенедиктинских монашеских сообществ.

Народные праздники и приметы 10 февраля

Ефрем – сверчковый заступник

В этот день церковь почитает христианского богослова Ефрема Сирина. На Руси у Ефрема было множество прозвищ: ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник.

По народным традициям 10 февраля нельзя было убивать насекомых, которые жили в избе. Зато следовало начисто подмести пол веником из полыни, чтобы защитить жилище от недобрых сил и людей.

Главной народной традицией этого дня был именины домового. Задабривать его полагалось кашей, которую оставляли на ночь на кухне.

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Приметы

На Ефрема было принято присматриваться к погоде и делать прогнозы на лето. Ветреный день предвещал дожди и сырость.

Какие исторические события произошли 10 февраля

1258 — монгольские войска после осады взяли Багдад. После вторжения город полностью разграбили и сожгли, книги выбросили в реку.



— монгольские войска после осады взяли Багдад. После вторжения город полностью разграбили и сожгли, книги выбросили в реку. 1810 — Александр I отказался выдать великую княжну Анну Павловну замуж за Наполеона.



— Александр I отказался выдать великую княжну Анну Павловну замуж за Наполеона. 1846 — Первая англо-сикхская война: британцы атаковали главный сикхский плацдарм в Собраоне.



— Первая англо-сикхская война: британцы атаковали главный сикхский плацдарм в Собраоне. 1881 — В Париже, в Национальном театре комической оперы прошла премьера оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана».



— В Париже, в Национальном театре комической оперы прошла премьера оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». 1907 — на благотворительном представлении в Мариинском театре состоялась премьера балета Михаила Фокина, поставленного на фортепианные произведения Фредерика Шопена, «Шопениана».



— на благотворительном представлении в Мариинском театре состоялась премьера балета Михаила Фокина, поставленного на фортепианные произведения Фредерика Шопена, «Шопениана». 1937 — создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева.



— создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева. 1939 — Гражданская война в Испании: войска генерала Франко захватили Каталонию.



— Гражданская война в Испании: войска генерала Франко захватили Каталонию. 1945 — Войска 3-го Белорусского фронта с боем овладели городом Прейсиш Айлау — важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев в Восточной Пруссии, а также с боями заняли более 30 других населенных пунктов.



— Войска 3-го Белорусского фронта с боем овладели городом Прейсиш Айлау — важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев в Восточной Пруссии, а также с боями заняли более 30 других населенных пунктов. 1996 — начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым (признан в РФ иностранным агентом). По итогам матча победил Каспаров.



— начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым (признан в РФ иностранным агентом). По итогам матча победил Каспаров. 2009 — на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.

Дни рождения и юбилеи 10 февраля

10 февраля 1748 года родился Григорий Шелихов , российский мореплаватель, первый покоритель Аляски.



, российский мореплаватель, первый покоритель Аляски. 10 февраля 1808 года родился Георг Вебер , немецкий историк и филолог.



, немецкий историк и филолог. 10 февраля 1890 года родился Борис Пастернак , русский советский писатель, поэт, переводчик, лауреат Нобелевской премии.



, русский советский писатель, поэт, переводчик, лауреат Нобелевской премии. 10 февраля 1938 года родился Георгий Вайнер, советский и российский писатель, мастер детективного жанра, сценарист, журналист.

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