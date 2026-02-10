Размер шрифта
Пенсионерка забила мужчину сковородой на Камчатке

Amur Mash: на Камчатке пенсионерка забила мужчину сковородой
Виталий Белоусов/РИА Новости

Женщина пенсионного возраста избила мужчину сковородой на Камчатке, в итоге его не удалось спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Как отмечается, инцидент произошел в поселке Ключи во время распития алкогольных напитков. В какой-то момент между 63-летней женщиной и ее 56-летним знакомым произошел конфликт, злоумышленница взяла сковороду и нанесла несколько ударов по голове своему оппоненту.

После нападения первую помощь потерпевшему не оказали, а когда медики прибыли на место происшествия, его спасти не удалось. По информации журналистов, пенсионерку задержали и отправили в следственный изолятор.

До этого в Уфе 45-летнего мужчину поместили под стражу за поджог спящей подруги. Во время распития алкогольных напитков потерпевшая не стала дожидаться окончания застолья и легла спать. Это вызвало гнев ее товарища, и он облил женщину воспламеняющейся жидкостью, после чего поджег. В итоге потерпевшая была доставлена в больницу с термическими ожогами различной степени тяжести.

Ранее пьяный мужчина похвастался другу соблазнением его жены и был им изнасилован.
 
