Россиян предупредили, о каких заболеваниях может говорить прерывистый сон

Частые ночные пробуждения — не всегда безобидная особенность сна. В ряде случаев они могут быть ранним сигналом нарушений в работе организма. О том, где проходит граница между нормой и проблемой, а также какие факторы мешают непрерывному сну, «Газете.Ru» рассказали сомнолог Елена Колесниченко и эксперты компании ORMATEK.

По словам сомнолога, кратковременные пробуждения в течение ночи — физиологичны. Во время поверхностных фаз сна человек может ненадолго приоткрыть глаза, сменить положение тела и тут же снова уснуть, не сохранив этого эпизода в памяти. Повод для внимания появляется в том случае, если суммарно за ночь человек бодрствует более 30 минут, а сами пробуждения становятся регулярными.

«Человек может не осознавать, что его сон фрагментирован. Короткие пробуждения, особенно продолжительностью менее 15 секунд, часто не фиксируются сознанием. При этом днем они проявляются косвенно — в виде усталости, сонливости и снижения концентрации. Нередко пациенты обращаются с этими жалобами, не подозревая, что причина кроется именно в нарушенной структуре ночного сна», — объясняет Колесниченко.

Регулярные ночные пробуждения могут быть связаны с различными состояниями и заболеваниями. Они нередко сопровождают депрессию, эндокринные сбои, болезни сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Более того, фрагментация сна может опережать клинические проявления нейродегенеративных заболеваний — таких, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона — появляясь за несколько лет до основных симптомов.

Однако источник проблемы не всегда лежит внутри организма. Существенную роль играет и внешняя среда, в первую очередь условия сна. Неподходящее спальное место способно вызывать микропробуждения даже у здорового человека.

Как отмечает врач, слишком жесткий матрас создает зоны избыточного давления, нарушая кровоснабжение мягких тканей. В ответ организм посылает сигналы дискомфорта, которые и приводят к кратковременным пробуждениям. Но и чрезмерная мягкость — не лучшее решение.

«Неподходящая жесткость матраса может приводить к неправильному положению позвоночника, что может стать причиной серьезных проблем со здоровьем», — говорит Светлана Котина, старший категорийный менеджер по матрасам ORMATEK.

По словам экспертов, прежде чем искать причину прерывистого сна в серьезных диагнозах, важно исключить базовые факторы — качество матраса, подушки и общую эргономику спального места. Если же на фоне комфортных условий сон по-прежнему остается фрагментированным, это веский повод обратиться к специалисту и пройти обследование.

