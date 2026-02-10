Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Россиян предупредили, о каких заболеваниях может говорить прерывистый сон

Сомнолог Колесниченко: частые ночные пробуждения могут говорить о депрессии
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Частые ночные пробуждения — не всегда безобидная особенность сна. В ряде случаев они могут быть ранним сигналом нарушений в работе организма. О том, где проходит граница между нормой и проблемой, а также какие факторы мешают непрерывному сну, «Газете.Ru» рассказали сомнолог Елена Колесниченко и эксперты компании ORMATEK.

По словам сомнолога, кратковременные пробуждения в течение ночи — физиологичны. Во время поверхностных фаз сна человек может ненадолго приоткрыть глаза, сменить положение тела и тут же снова уснуть, не сохранив этого эпизода в памяти. Повод для внимания появляется в том случае, если суммарно за ночь человек бодрствует более 30 минут, а сами пробуждения становятся регулярными.

«Человек может не осознавать, что его сон фрагментирован. Короткие пробуждения, особенно продолжительностью менее 15 секунд, часто не фиксируются сознанием. При этом днем они проявляются косвенно — в виде усталости, сонливости и снижения концентрации. Нередко пациенты обращаются с этими жалобами, не подозревая, что причина кроется именно в нарушенной структуре ночного сна», — объясняет Колесниченко.

Регулярные ночные пробуждения могут быть связаны с различными состояниями и заболеваниями. Они нередко сопровождают депрессию, эндокринные сбои, болезни сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Более того, фрагментация сна может опережать клинические проявления нейродегенеративных заболеваний — таких, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона — появляясь за несколько лет до основных симптомов.

Однако источник проблемы не всегда лежит внутри организма. Существенную роль играет и внешняя среда, в первую очередь условия сна. Неподходящее спальное место способно вызывать микропробуждения даже у здорового человека.

Как отмечает врач, слишком жесткий матрас создает зоны избыточного давления, нарушая кровоснабжение мягких тканей. В ответ организм посылает сигналы дискомфорта, которые и приводят к кратковременным пробуждениям. Но и чрезмерная мягкость — не лучшее решение.

«Неподходящая жесткость матраса может приводить к неправильному положению позвоночника, что может стать причиной серьезных проблем со здоровьем», — говорит Светлана Котина, старший категорийный менеджер по матрасам ORMATEK.

По словам экспертов, прежде чем искать причину прерывистого сна в серьезных диагнозах, важно исключить базовые факторы — качество матраса, подушки и общую эргономику спального места. Если же на фоне комфортных условий сон по-прежнему остается фрагментированным, это веский повод обратиться к специалисту и пройти обследование.

Ранее врач объяснила, как правильно спать днем, чтобы не быть разбитым.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!