Армия

В Румынии обнаружили обломки БПЛА на пляже черноморского курорта

Власти Румынии сообщили об обнаружении обломков БПЛА на пляже курорта Мамая
Илья Питалев/РИА Новости

Обломки беспилотника (БПЛА) были обнаружены на пляже румынского курорта Мамая на Черном море. Об этом сообщили представители Береговой охраны Румынии, передает ТАСС.

Как отмечается, вынесенные на берег металлические фрагменты дрона обнаружил прохожий, который сообщил о находке по телефону экстренным службам. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обеспечили зону безопасности, после чего прокуратура уезда Констанца начала расследование.

Министр обороны страны Раду Мируцэ сообщил в интервью телеканалу Antena 3, что фрагменты БПЛА в настоящее время исследуют специалисты Минобороны и Румынской службы информации (госбезопасности).

До этого Мируцэ заявил, что идея создания стены дронов для защиты Европы от России – это утопия. Министр подчеркнул, что Румыния уже обладает средствами защиты от беспилотников, но при этом уточнил, что сейчас ему трудно говорить о всеобъемлющей системе. По его словам, «стены дронов», о которой говорили европейцы, пока отсутствуют как у Румынии, так и у Польши и скандинавских стран.

Британский самолет-разведчик пролетел над Черным морем.
 
