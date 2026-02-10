В Приморье контрабандисты пытались вывезти мускус кабарги под видом дамплингов

В Приморье ФСБ пресекла попытку вывоза мускуса кабарги на 12,3 млн рублей

В Приморском крае силовики пресекли попытку контрабанды мускуса кабарги под видом замороженных полуфабрикатов. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Находки».

Операция по перехвату незаконной поставки ценных биоресурсов в одну из стран Восточной Азии была проведена совместными усилиями сотрудников ФСБ и таможенной службы.

В ходе досмотра одного из морских судов был обнаружен тщательно замаскированный тайник. Внутри упаковок, имитирующих продукты питания, находилось 300 высушенных желез кабарги – оленя, занесенного в Красную книгу. Общая стоимость изъятой контрабанды оценивается в 12,3 млн рублей.

По предварительным данным, в преступную схему входили два россиянина и иностранный гражданин.

Контрабанда мускуса кабарги рассматривается как серьезное правонарушение, поскольку наносит ущерб популяции редких животных и подрывает усилия по их сохранению.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой).

Ранее в Китае изъяли тонну оленьих пенисов при попытке их контрабанды через пограничный переход.