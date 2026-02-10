Размер шрифта
США предложили Армении инвестиции на сокращение зависимости от России

Вэнс пообещал Армении $9 млрд на снижение энергетической зависимости от России
Eduardo Munoz/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подписал в соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике. Об этом сообщает Bloomberg.

«Соглашение устанавливает правовую основу для экспорта ядерных технологий, топлива и услуг американскими компаниями в Армению и открывает американским фирмам возможность побороться за контракт на замену Мецаморской атомной электростанции советской постройки... Поскольку страна на Южном Кавказе стремится снизить свою многолетнюю зависимость от России в энергетическом плане», — пишет издание.

Как отмечается, потенциальная ядерная сделка является частью более широких усилий США по укреплению своих позиций на Южном Кавказе на фоне меняющихся региональных альянсов и следует за проектом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутым при посредничестве президента США Дональда Трампа.

До этого жители Еревана вышли на акцию протеста после прибытия в страну вице-президента США. В итоге акция завершилась подписанием коллективного письма Вэнсу. В тексте обращения содержались, в частности, вопросы о механизме репатриации карабахцев на родину.

Ранее журналисты обратили внимание на ковер у трапа при встрече Вэнса в Ереване.
 
