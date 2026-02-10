Стала известна сумма ущерба по делу бывшего вице-губернатора Брянской области Симоненко

Ущерб по уголовному делу экс-заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко превысил 1 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных структурах.

По словам собеседников агентства, сумма хищений по делу чиновника при строительстве в регионе фортификационных сооружений составила более 1 млрд рублей.

Симоненко задержали 22 июля в Брянске. Помимо него в деле проходят начальник областного управления капитального строительства региона Евгений Жура и сын Симоненко Юрий.

Вице-губернатора подозревают в превышении полномочий при строительстве фортификаций, в результате чего пропали бюджетные деньги и «зубы дракона» на границе с Украиной. Ранее сообщалось, что сумма ущерба превысила 818 млн рублей.

В доме и на работе чиновника прошли обыски. Симоненко и его соучастники вину не признают. 17 сентября суд наложил арест на имущество обвиняемых.

Ранее экс-глава Курской области признался, что получил около 30 млн рублей взяток.