Скончался адвокат, защищавший Михаила Ходорковского

Скончался знаменитый российский адвокат Генрих Падва, защищавший бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Максим Пашков.

Он назвал случившееся «большим горем». Подтверждений из других источников о кончине адвоката, кроме заявления Пашкова, пока нет.

Падва родился в Москве в феврале 1931 года. С 1953 года он занимался юридической практикой. В 1971 году Падва стал членом Московской городской коллегии адвокатов, а в 1985 — членом ее президиума и директором научно-исследовательского института адвокатуры. В 1989 году Падва занял должность вице-президента Союза адвокатов СССР, а затем — Международного союза (содружества) адвокатов. С 2002 года он состоял в Адвокатской палате Москвы. Он также являлся одним из учредителей и управляющим партнером адвокатского бюро «Падва и партнеры».

Падва был одним из самых известных и высокооплачиваемых адвокатов в России. Его подзащитными в разное время были криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик), экс-председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, бывший управляющий делами президента РФ Павел Бородин, предприниматель Михаил Ходорковский, актер Владислав Галкин, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков, бизнесмен Алишер Усманов.

За вклад в развитие российской адвокатуры Падва был награжден золотой медалью имени Плевако.

В сентябре сообщалось, что адвокат по делу ЮКОСа Елена Липцер умерла в возрасте 56 лет.

Ранее Ходорковского внесли в перечень террористов и экстремистов.