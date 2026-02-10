В Госдуме озаботились оттоком российских студентов за границу

Для определения контрольных цифр приема в учебные заведения и разрешения на платный набор необходимо изучать масштабы оттока студентов и выпускников за границу. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в интервью ТАСС. Он подчеркнул важность учета миграционных тенденций при определении количества бюджетных мест и разрешений на платный набор.

Смолин сослался на исследование 2021 года под руководством Ярослава Кузьминова (ВШЭ), которое показало, что почти половина наиболее успешных студентов ведущих российских вузов покидают страну еще во время обучения на бакалавриате.

Депутат считает, что современные цифровые возможности позволяют миграционной службе отслеживать перемещения студентов и выпускников.

Смолин убежден, что при распределении бюджетных мест и допуске к платному обучению необходимо учитывать, где выпускники в итоге трудоустраиваются.

«Даже при меньших баллах ЕГЭ человек, который остается в своей стране, принесет ей больше пользы, чем человек, который с высокими баллами ЕГЭ уехал за рубеж и развивает науку, человеческий потенциал, экономику в других странах», — подчеркнул он.

Ранее депутат Смолин предложил перейти на специалитет вместо бакалавриата и магистратуры для повышения качества образования.