Наука

У популярных антидепрессантов нашли интересный побочный эффект

В РАН нашли у антидепрессантов способность замедлять развитие болезни Паркинсона
Shutterstock/FOTODOM

Ученые ФИЦ Казанского научного центра РАН обнаружили, что трициклические антидепрессанты, сравнительно давно используемые для подавления различных депрессий, могут также тормозить развитие болезни Паркинсона. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Болезнь Паркинсона (паркинсонизм, дрожательный паралич) — дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором в клетках некоторых участков головного мозга накапливаются патологические белки, что приводит к гибели нейронов. Из-за этого нарушается синтез дофамина, влияющего на двигательную активность и когнитивные способности.

Агрегация белка α-синуклеина является ключевым процессом в патогенезе болезни Паркинсона. Оказалось, что трициклические антидепрессанты имипрамин, амитриптилин и доксепин, сравнительно давно используемые для лечения тяжелых депрессий, хронических болей, мигрени и обсессивно-компульсивных расстройств, способны напрямую связываться с мономерным α-синуклеином и подавлять его фибриллообразование.

Ученые использовали спектроскопию ЯМР (WaterLOGSY и CSP) и метод молекулярной динамики для анализа взаимодействия антидепрессантов с α-синуклеином. Моделирование выявило, что одна молекула антидепрессанта может одновременно участвовать в нескольких типах взаимодействий с белком, что усиливает стабилизацию его мономерной формы. Результаты флуоресцентного анализа показали, что имипрамин является наиболее эффективным ингибитором агрегации, за ним следуют амитриптилин и доксепин.

Поскольку исследованные препараты уже одобрены для клинического применения, их репозиционирование для лечения болезни Паркинсона может ускорить процесс внедрения новых терапий. Кроме того, понимание механизма взаимодействия антидепрессантов с α-синуклеином может помочь в создании более эффективных и специфичных ингибиторов агрегации белков.

В исследовании также участвовали специалисты Казанского федерального университета и МГУ имени М.В. Ломоносова.

