Пособница Эпштейна отказалась дать показания в Конгрессе США

Гислейн Максвелл отказалась отвечать на вопросы об Эпштейне в Конгрессе
APhifer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Осужденная за пособничество обвиненному в секс-торговле финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл отказалась дать показания в комитете Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности. Об этом заявил председатель ведомства Джеймс Комер, передает телеканал ABC News.

«Максвелл сослалась на пятую поправку и отказалась ответить на какие-либо вопросы. <...> У нас было много вопросов о преступлениях, совершенных ей и Эпштейном, а также о возможных сообщниках», — сказал он.

Пятая поправка к Конституции США позволяет не свидетельствовать против самого себя.

Гислейн Максвелл отбывает 20-летний тюремный срок за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. В июле прошлого года издание Mirror писало, что президент США Дональд Трамп опасается того, что Максвелл раскроет подробности связи американского лидера с Эпштейном. В публикации отмечалось, что Максвелл и Трампа связывали приятельские отношения, их часто видели вместе на светских мероприятиях в 1990-х и 2000-х годах. Сам президент США признавал факт знакомства с Максвелл.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в США подтвердили согласие Клинтонов дать показания по делу Эпштейна.
 
