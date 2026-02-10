Онколог рассказала, какие анализы надо сдавать, чтобы не пропустить рак

Онколог Ихачёва: рак чаще всего всего возникает не из-за наследственности

Профилактика и ранняя диагностика позволяют выявлять опухоли на стадиях, когда лечение наиболее эффективно. О том, что действительно работает, кому нужен скрининг и какие популярные обследования не имеют смысла, «Газете.Ru» рассказала врач-онколог клиники «Сова» (Воронеж), эксперт фонда «Онкологика» Виктория Ихачёва.

По словам врача, в большинстве случаев злокачественные опухоли возникают не из-за наследственных причин, а в результате случайных мутаций, которые накапливаются под воздействием внешней среды и образа жизни. Это означает, что значительная часть онкологических заболеваний потенциально предотвратима.

К факторам, действительно влияющим на снижение риска, относятся сбалансированное питание с достаточным количеством овощей, фруктов и клетчатки, регулярная физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, защита кожи от избыточного ультрафиолетового излучения, а также вакцинация против вируса папилломы человека.

Онкологические заболевания нередко развиваются бессимптомно. Так, по данным клинических наблюдений, ранние стадии рака легкого могут протекать без каких-либо проявлений как минимум у 20% пациентов. Именно поэтому система здравоохранения делает ставку на профилактические осмотры и диспансеризацию, которые позволяют выявлять заболевание до появления жалоб.

Существующие программы профилактических обследований направлены на наиболее распространенные онкологические заболевания. Для выявления рака молочной железы используется маммография: женщинам в возрасте 40–49 лет ее рекомендуют проходить один раз в два года; после 50 лет — регулярно; после 75 лет необходимость обследования определяется индивидуально.

Для ранней диагностики рака легкого наиболее эффективным методом считается низкодозная компьютерная томография, которую рекомендуется ежегодно выполнять людям из групп риска. Тогда как флюорография и рентгенография не снижают смертность от этого заболевания. Скрининг рака шейки матки включает ПАП-тест и тестирование на ВПЧ и рекомендован женщинам с 25 лет.

При раке толстой кишки профилактические обследования позволяют снизить риск развития заболевания примерно на 30%, а риск смерти — почти на 50%. В этих случаях используются тесты на скрытую кровь в кале и колоноскопия, которая считается «золотым стандартом» диагностики. Колоноскопия особенно важна после 45–50 лет, когда чаще выявляются предраковые изменения.

Для раннего выявления рака предстательной железы применяется определение уровня простат-специфического антигена у мужчин старше 50 лет. Однако повышение ПСА не всегда свидетельствует об онкологическом заболевании.

«Разница между ранней и поздней диагностикой принципиальна. При выявлении рака на I стадии шансы на длительную выживаемость могут превышать 90%; тогда как на IV стадии речь зачастую идет уже не о выздоровлении, а о контроле болезни», — подчеркивает Ихачёва.

При этом не все популярные обследования имеют доказанную эффективность. Некоторые из них, напротив, приводят к ненужным анализам и вмешательствам. По словам врача, с подобными ситуациями она регулярно сталкивается в фонде, когда тревога у пациента возникает не из-за реального заболевания, а из-за неправильно выбранного обследования.

Так, эксперт не рекомендует ультразвуковое исследование щитовидной железы для массового онкоскрининга. По данным крупных наблюдательных исследований, узлы в щитовидной железе выявляются у 30–60% взрослых людей, особенно с возрастом. Однако более чем в 90% случаев они оказываются доброкачественными и никогда не влияют на здоровье. Тем не менее такие «случайные находки» часто запускают каскад повторных УЗИ, биопсий и консультаций.

Онкомаркеры также нередко воспринимаются как универсальный «анализ на рак». По мнению специалиста, их диагностическая ценность для первичного скрининга крайне ограничена. Исключения составляют ПСА при скрининге рака предстательной железы у мужчин старше 50 лет и альфа-фетопротеин — в отдельных клинических ситуациях и группах риска.

Самообследование, подчеркивает Ихачёва, не заменяет диспансеризацию, но может стать ее полезным дополнением. Врач рекомендует регулярно осматривать кожу и родинки, молочные железы (женщинам), обращать внимание на состояние наружных половых органов (мужчинам). Нельзя игнорировать длительную боль, необъяснимые изменения веса, увеличение лимфоузлов, ощущение стойкой усталости, уплотнения в разных участках тела, проблемы с глотанием или длительное повышение температуры.

«Большинство опухолей, выявленных на ранней стадии, требуют менее агрессивного лечения и позволяют сохранить привычное качество жизни. Поэтому регулярная диспансеризация и плановые профилактические осмотры куда важнее разовых «чекапов», — резюмирует Ихачёва.

