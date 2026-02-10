Размер шрифта
«Враги не учли»: Захарова объяснила бессмысленность избрания Бербок председателем ГА ООН

Захарова: Бербок избрали председателем ГА ООН, чтобы стереть память о нацистах
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок выбрали председателем Генассамблеи ООН в 2025 году, чтобы стереть память о Великой Отечественной войне и зверствах нацистов. Об этом в интервью kp.ru рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое», — отметила российский дипломат.

Захарова подчеркнула, что враги России не учли, что каждая российская семья хранит портрет фронтовика. Она также сообщила, что ее дед по отцовской и дед по материнской линии воевали «за правду и за мирное будущее всех нас». Официальный представитель МИД добавила, что их жены работали в тылу и «ковали победу вместе со всей страной». Что касается ее родителей, то, по ее словам, они работали на благосостояние жителей России.

До этого Захарова рассказала о создании на Украине «коллективной чупакабры». Российский дипломат выразила мнение, что западные СМИ замалчивают приверженность киевского режима «эзотерическому фашизму».

Ранее Захарова прокомментировала эффект от дела Эпштейна.
 
