Япония будет закупать у США снаряжение для Украины

Япония будет закупать снаряжение для Украины в рамках программы PURL

Правительство Японии приняло решение присоединиться к созданной НАТО программе поддержки Украины Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой будет закупать снаряжение американского производства для последующей передачи Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Средства японской стороны будут направляться исключительно на приобретение нелетального оборудования и снаряжения. В частности, речь идет о радиолокационных системах и бронежилетах. Отмечается, что Япония уже уведомила о своем решении несколько государств — членов НАТО и саму Украину.

До этого Нидерланды решили выделить €250 млн на средства противовоздушной обороны и боеприпасы для самолетов-истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу PURL.

Программа PURL была создана НАТО летом 2025 года в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой программе, Киев формулирует свои военные потребности, а страны ЕС выделяют деньги, закупают эти вооружения у США и отдают их Украине бесплатно.

Ранее Румыния также присоединилась к программе PURL и выделила €50 млн на закупку вооружений для Украины.