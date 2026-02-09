Впервые в России: пенсионера оштрафовали за лайк на YouTube

В Мурманской области пенсионера оштрафовали на 30 тысяч за лайки на YouTube

В Мурманской области пенсионера оштрафовали за лайки под роликами иноагентов на YouTube. Это первый случай в России, утверждает Baza. Мужчина поставил одобрительную реакцию под видео о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, которое опубликовал неназванный «украинский пропагандист». Пенсионер признал вину и попросил «строго не наказывать». Чем руководствовался суд и какой штраф придется выплатить мужчине — в материале «Газеты.Ru».

В Мурманской области пенсионеру Василию Йовдию назначили административный штраф за лайки под несколькими роликами на видеохостинге YouTube, которые опубликовали иностранные агенты, говорится в решении Ковдорского районного суда.

Мужчина — гражданин Украины, имеет вид на жительство в России. Активностью пенсионера в сети заинтересовались сотрудники пограничного управления ФСБ, которые передали собранную информацию в прокуратуру.

Следствие установило, что пенсионер оставил «одобрительный комментарий» — «реакцию в виде лайка» — под видеороликом о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова в Москве 17 декабря 2024 года. Суд счел, что публичное одобрение в сети подобных материалов «направлено на дискредитацию» использования российских войск.

Согласно показаниям Йовдия, он знал, что видео опубликовано «украинским пропагандистом» (его имя в решении суда не называется), который включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Также пенсионеру было известно, что за терактом в отношении Кириллова стоят украинские спецслужбы.

«Он пояснил, что оставлял комментарии сам, осознанно, давления на него никто не оказывал, признает себя виновным, в содеянном раскаивается, не поддерживает действующий режим Украины», — говорится в постановлении суда.

Кроме того, правоохранители исследовали смартфон Йовдия. Выяснилось, что аккаунт мужчины на YouTube содержит 139 «понравившихся» видеороликов, которые доступны для просмотра неограниченному кругу пользователей.

Сам пенсионер пропустил судебное заседание. При этом в своих показаниях мужчина подчеркнул, что «вину признает полностью, в содеянном раскаивается, просит его строго не наказывать» .

Суд счел, что его действия представляют «высокую общественную опасность» , однако при назначении наказания учитывались личность подсудимого и его имущественное положение: мужчина получает страховую пенсию по старости, не имеет иждивенцев и ранее не привлекался к административной ответственности.

«Обстоятельством, смягчающим наказание <...> является признание им своей вины, раскаяние в содеянном, обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено», — говорится в постановлении.

В итоге судья признал пенсионера виновным в «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ» (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ ) и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей .

По информации Telegram-канала Baza, это первый случай назначения российским судом штрафа за лайки под роликами на YouTube .

Судебное постановление было вынесено 23 января.

Наказание за дискредитацию

Статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ), 280.3 УК РФ (аналогичное деяние, совершенное повторно) и 207.3 (распространение ложной информации о ВС России) были приняты Госдумой и вступили в силу в начале марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине.

При этом в 2024 году вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал запретить наказывать россиян за лайки . Он внес в парламент законопроект, который дополнял статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации ВС России примечанием, что они не распространяются на выражение эмоций в виде реакций к публикациям в соцсетях. Инициативу отклонили .

В январе 2026 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил о незначительном снижении количества таких преступлений .

«Что касается публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, то в 2023 и 2024 годах было возбуждено 76 и 72 таких дела соответственно, а за девять месяцев 2025 года — в два раза меньше», — сказал он.

Кроме того, в 2022 году было возбуждено 183 уголовных дела о распространении заведомо ложной информации о действиях российских войск, в 2024 году — 140, за девять месяцев 2025 года — 115.