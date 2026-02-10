Размер шрифта
Общество

Синоптик пообещала в столице плюсовую температуру на этой неделе

Синоптик Позднякова: в Центральную Россию придет потепление до 3°C
Monika Surzin/Shutterstock/FOTODOM

В Центральную Россию придет потепление во второй половине недели, температура в столице повысится до 3°C. Об этом сообщила «Известиям» ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, ночь на 11 февраля еще будет морозной, столбик термометра в Московской области опустится до -20°C, а в Москве — до -18°C. При этом днем сохранится минусовая температура — до -9°C. Однако 13 февраля столичный регион ждет оттепель — днем воздух прогреется до 2...3°C, а ночью столбики термометра опустятся только до -6°C.

Позднякова уточнила, что потепление принесет в регион осадки в виде дождей и мокрого снега. По ее словам, такая погода не продлится долго — 15 февраля температура снова будет снижаться.

До этого российский Гидрометцентр спрогнозировал потепление до плюсовой температуры в Москве к 14 февраля. Согласно прогнозу, начиная с 12 февраля погода будет облачной и снежной, а днем столбики термометров поднимутся до -7...-2°C, притом на следующий день температура установится в районе отметок -4...1°C.

Ранее метеоролог объяснил, почему оттепель не принесет москвичам удовольствия.
 
