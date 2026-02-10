Число прибывших в Россию украинцев за год сократилось более чем вдвое

В 2025 году число прибывших в Россию украинцев сократилось в 2,3 раза, составив 32,5 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

По сравнению с 2024 годом, когда в Россию приехали 76,5 тыс. граждан Украины, снижение составило 44 тыс. человек. Из общего числа прибывших в 2025 году большая часть (30 714 человек) указала частный визит в качестве цели поездки. Меньшее количество украинцев приехали с деловыми целями (около 1,4 тыс.), в поисках работы (168 человек), в качестве туристов (133 человека) или для учебы (135 человек). Также 33 человека следовали через Россию транзитом, а один украинец пересек границу в качестве обслуживающего персонала транспортного средства.

Основным способом въезда в Россию для украинцев в минувшем году оставалось авиасообщение – самолетом воспользовались 31 345 человек. Около 1,1 тысячи человек пересекли границу на автомобиле, 143 человека – пешком, и только трое воспользовались железнодорожным транспортом. Сравнение с данными за 2024 год показывает, что количество въезжающих украинцев сократилось почти на 44 тыс. человек. Тогда также преобладала частная цель визита (ее указали около 69 тыс. человек), а основным способом пересечения границы был самолет (более 70,6 тыс. человек).

С 16 октября 2023 года для граждан Украины действует особый порядок въезда в Россию с территорий третьих государств. Они могут пересекать границу только через аэропорт Шереметьево в Москве и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, где проходят тщательную проверку, включая опросы и досмотр электронных устройств.

