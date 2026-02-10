Жители Анапы рассказали о потрескавшихся от землетрясения потолках

SHOT: в Анапе от землетрясения потрескались потолки и осыпалась штукатурка

Жители Анапы утверждают, что от сильных подземных толчков у них потрескались потолки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, землетрясение началось ровно в 02:21 мск и продолжалось несколько минут. От подземных толчков дрожали стены, животные в испуге прятались в укромных местах. В некоторых домах потрескались потолки и осыпалась штукатурка.

Эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 4,8, находился в Раевском сельском округе. Стихию ощутили жители Анапы, Витязево, Новороссийска, Сукко, станицы Раевская и ближайших к ним населенных пунктов. Информации о пострадавших не поступало.

10 февраля мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что подземные толчки были зафиксированы в 30 км от города. Эпицентр землетрясения располагался на глубине свыше 20 км.

За день до этого стало известно, что у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Ранее разрушительное землетрясение в Японии спровоцировало пожары.