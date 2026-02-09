Не только Локи. Лучшие роли Тома Хиддлстона

Размер шрифта
Британскому актеру Тому Хиддлстону 9 февраля исполнилось 45 лет. Он родился в 1981 году в Лондоне в семье, принадлежащей к обеспеченному среднему классу. Школьное образование получил в Итоне, потом поступил в Кембридж, где изучал античность, начал играть в любительских спектаклях. Профессиональным актером Том Хиддлстон стал после окончания Королевской академии драматических искусств в 2005 году: вскоре он уже блистал на театральной сцене в постановках по произведениям Шекспира «Цимбелин» и «Отелло» и чеховском «Иванове», режиссером которого стал Кеннет Брана.

На телевидении Том Хиддлстон начал появляться еще в 2001-м, во время учебы. А дебютом в кино для актера стала драма британского режиссера Джоанны Хогг «Чужая», вышедшая в 2007 году. Через несколько лет Том Хиддлстон прославится благодаря роли Локи, персонажа вселенной Marvel. Но ассоциируется он не только с этим хитрым и изворотливым манипулятором.

Лучшие роли Тома Хиддлстона — в фотогалерее «Газеты.Ru».
 
