Алиев отверг возможность проведения референдума в Карабахе

Баку никогда не согласится на проведение референдума о территориальной принадлежности в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает «Интерфакс».

«Нет, конечно же, нет. В Нагорном Карабахе никакого референдума не будет. Мы с этим никогда не согласимся. Мы не дали на это согласие во время переговоров и сейчас, когда большая часть территорий возвращена, об этом не может быть и речи», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Азербайджан никогда не откажется от цели полного освобождения «оккупированных территорий».

По его словам, всем азербайджанским переселенцам из Карабаха необходимо вернуться на свои «исконные земли», которые Баку планирует занять в ближайшее время.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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