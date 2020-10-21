Помпео призвал США и Россию как можно быстрее провести переговоры по СНВ-3

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает важным как можно скорее провести переговоры США и России по продлению СНВ-3. Об этом пишет «Интерфакс».

«Нам нужно убедиться в том, что переговорщики от России и США как можно скорее проведут переговоры, чтобы продолжать добиваться прогресса и окончательно доработать поддающееся проверке соглашение», — сказал Помпео.

Он также подчеркнул, что Россия согласилась заморозить ядерные арсеналы.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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