Франция усилит борьбу с исламистами

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что власти усилят борьбу с исламистами после убийства учителя под Парижем 16 октября. Об этом пишет ТАСС.

«Мы примем более решительные меры против тех, кто пытается разрушить основы республики... Власти развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций», — сказал Макрон.

16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавшего застрелила полиция. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

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