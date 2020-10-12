У главы Орловской области выявлен коронавирус

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков Губернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
РИА «Новости»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире в своем Instagram рассказал, что он вместе со всей своей семьей заразился коронавирусом нового типа.

Глава региона сообщил, что в воскресенье, 11 октября, ему пришел результат теста на COVID-19, который оказался положительным.

«Очень жаль, что и вся моя семья заболела», — сказал Клычков.

Он добавил, что тесты на коронавирус у членов его семьи также были положительными.