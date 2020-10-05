Мадуро пожелал Трампу выздоровления, но назвал его врагом Венесуэлы

Антон Демидов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пожелал выздоровления лидеру США Дональда Трампу, который болеет коронавирусом нового типа. Об этом глава Боливарианской республики сказал в ходе совещания по здравоохранению, трансляция которого велась в Twitter.

«Мы не хотим, чтобы ни один человек заразился, мы выражаем нашу человеческую солидарность с президентом США, который является врагом Венесуэлы, но мы хотим, чтобы он выздоровел», — сказал Мадуро.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. В настоящее время глава государства находится в больнице. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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