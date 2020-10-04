Врачи: Трампа могут выписать из больницы в понедельник

Полина Рутковская

Заболевший коронавирусной инфекцией президент США Дональд Трамп может быть выписан из больницы в понедельник, 5 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его лечащих врачей.

Состояние главы государства продолжает улучшаться, отметили врачи. На данный момент все жизненные показатели Трампа стабильны, повышенная температура не наблюдалась с утра 2 октября.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. В настоящее время глава государства находится в больнице. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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