Пашинян заявил, что конфликт в Карабахе обсуждается с мировыми лидерами и ООН

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны ведут обсуждения с мировыми лидерами и ООН по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Он уточнил, что проводил телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, иранским лидером Хасаном Роухани, а также канцлером Германии Ангелой Меркель и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Кроме того, по его словам, он дважды беседовал с президентом России Владимиром Путиным.

«Но, я считаю, что буду иметь больше телефонных разговоров с президентом Франции и другими руководителями, чтобы обсудить текущую ситуацию и развитие событий», — заключил Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Азербайджане заявили, что Франция не понимает сути конфликта в Карабахе

— Армения готова к обсуждению вопроса введения миротворцев из РФ в Карабах

— Азербайджан опроверг заявления об иностранных боевиках в Карабахе