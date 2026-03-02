В США на фоне обострения вокруг Ирана произошла стрельба. Что известно о нападении

В техасском городе Остин мужчина открыл стрельбу, убив двух человек и ранив еще 14. Стрелок был ликвидирован полицией. Им оказался 53-летний уроженец Сенегала, получивший американское гражданство. По данным Associated Press, во время нападения он был одет в футболку с флагом Ирана и толстовку с религиозной надписью.

В центре американского города Остин в штате Техас произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. Еще 14 получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал CNN

По данным полиции, среди погибших оказался и мужчина, открывший огонь. Его застрелили сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия. Пострадавших госпитализировали, состояние троих из них оценивается как критическое. Преступник был вооружен автоматом и пистолетом.

«Стрелок несколько раз объехал квартал на большом внедорожнике, после чего остановился, включил аварийную сигнализацию, опустил окно и начал стрелять из пистолета, попав в посетителей на террасе бара. Затем он поехал на запад, <…> припарковался и начал идти <…> с автоматом, стреляя по прохожим», — рассказала начальник местного управления полиции Лиза Дэвис.

К расследованию дела подключили ФБР. Как раскрыл журналистам представитель бюро Алекс Доран, улики, найденные у стрелка и в его автомобиле, указывают на «потенциальную связь с терроризмом» . При этом он добавил, что сейчас слишком рано определять мотивы убийцы.

Иранский след

В момент преступления стрелок был одет в толстовку с надписью «Собственность Аллаха» и футболку с изображением флага Ирана , сообщил агентству Associated Press на условиях анонимности представитель силовых структур.

Выяснилось, что преступник — 53-летний уроженец Сенегаля Ндиагу Дианя. Он приехал в США в 2006 году. Долгое время он жил в Нью-Йорке, а в 2013 году получил американское гражданство, после чего переехал в Техас. По данным газеты New York Post, в США мужчина въехал по туристической визе еще в 2000 году, но получил разрешение на проживание, женившись на американке. С 2001 по 2022 годы полиция пять раз задерживала Дианю. Среди оснований — нелегальная торговля и автомобильная авария. Причины еще трех задержаний не раскрываются. Помимо этого, источники газеты сообщили, что мужчина мог страдать от психических расстройств.

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что рассматривает произошедшее в контексте текущего конфликта на Ближнем Востоке.

«Каждому, кто думает использовать текущий конфликт на Ближнем Востоке для того, чтобы угрожать техасцами или критической инфраструктуре, мы ясно говорим: Техас для защиты нашего штата отреагирует решительно и с ошеломляющей силой»,

— написал политик в заявлении.

Аятолла объявил джихад

1 марта иранский богослов, великий аятолла Макарем Ширази выступил с объявлением о начале священной войны (джихада) против США и Израиля. Поводом послужило убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим, и отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира», — сказал аятолла.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с «Лентой.ру» указал, что Ширази является авторитетным шиитским богословом, а крупные общины этого течения ислама живут в Иране и Ираке. Таким образом, это объявление джихада не является «слишком полномасштабным». Однако в случае, если будет принята фетва, то к войне могут присоединиться и сунниты.

«Это уже будет очень серьезный момент для США и Израиля, потому что одно дело воевать против государства, другое дело — воевать против если не всех мусульман, то, по крайней мере, против всех шиитов в мире », — добавил эксперт.

По словам Перенджиева, подобные конфликты могут носить затяжной характер.