Глава минобороны Италии сбежал из обстреливаемого Дубая и бросил семью

Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто в три раза переплатил за то, чтобы поскорее покинуть Дубай после обострения ситуации вокруг Ирана, при этом оставив в городе свою семью. Об этом сам министр сообщил в социальной сети X.

«Я вернусь военным рейсом, но предварительно (час назад) согласовав с командованием 31-й эскадрильи в Чампино сумму, втрое превышающую (по моему выбору) тариф для пассажиров правительственных рейсов», — заявил он.

По словам Крозетто, он не взял родных с собой, так как они якобы понимают его выбор.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

