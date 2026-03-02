Размер шрифта
Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану

Стармер: Великобритания предоставит США военные базы для атак на Иран
Stefan Rousseau/Pool/Reuters

Великобритания разрешила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по иранским складам ракет. Об этом премьер-министр страны Кир Стармер сообщил на своей странице в социальной сети X.

По его словам, Вашингтон обратился к Лондону с просьбой предоставить доступ к британским военным объектам для «конкретной и ограниченной оборонительной цели». Речь идет о поражении ракет на складах или пусковых установок до их запуска.

Стармер заявил, что правительство одобрило запрос США, чтобы предотвратить возможные ракетные удары Ирана по странам Ближнего Востока, где проживают около 200 тыс. граждан Великобритании. Он подчеркнул, что действия Лондона и Вашингтона рассматриваются как коллективная самооборона и соответствуют международному праву.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США в обращении к нации объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с отказом Тегерана от ядерных амбиций.

Под ударами оказались несколько городов Исламской Республики, включая столицу. Один из них пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи — он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что ЕС направляет дополнительные корабли на Ближний Восток.

 
